Ранее граждане Украины могли оставаться в этой стране 90 дней.

Учитывая нестабильную ситуацию в Украине, гражданам нашей страны разрешили оставаться в Азербайджане неограниченное время.

Об этом сообщил начальник Главного управления миграционного контроля миграционной службы Азербайджана Руфат Ибрагимов, передает APA.

Ранее граждане Украины могли оставаться в этой стране 90 дней.

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"В связи с нынешней ситуацией этот временной лимит снят. То есть граждане Украины по истечении 90 дней могут оставаться в нашей стране", - говорит Ибрагимов.

Украинские беженцы за границей

После начала полномасштабного российского вторжения страны в ЕС запустили директиву для приема беженцев. Украинцы имеют возможность получать социальные выплаты, образование, им предоставляют жилье и помогают с трудоустройством.

По состоянию на 2 октября 2022 года количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 миллиона человек.

Украинцев призывают не возвращаться домой до весны

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, которые выехали из страны из-за войны, перезимовать за границей.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Вы видите, что делает Россия, все это видят. Вернуться сейчас - это опять же подвергнуть себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников, которые могут быть или больные, или маломобильные, или старенькие. То есть - не надо этого делать. Если есть возможность, останьтесь пока перезимовать за границей", – подчеркнула она.

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