"Отели были забиты": эксперт рассказал о нарушениях на украинских курортах во время майских праздников

По мнению эксперта, курорты в популярных туристических странах заслуживают большего доверия.

Множество украинских курортов и туристических баз пренебрегают санитарными требованиями, введенными на период карантина.

Такое мнение высказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза, передает «Обозреватель». По его мнению, курорты в популярных туристических странах заслуживают большего доверия.

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"Где уверенность, что украинские базы будут придерживаться определенных мер безопасности? Даже сейчас, в период карантина, очень много отелей в популярных туристических местах Украины работает. Мои друзья на майские праздники ездили и на Азовское побережье, и на Черноморское побережье, и на неморские курорты – везде отели были забиты", – сообщил эксперт.

"Во-первых, они нарушали закон. Во-вторых, где гарантия того, что в этих отелях были соблюдены все меры безопасности так, как это сделали в Турции, в Хорватии, в Греции?" – отметил он.

"Я бы больше доверял тем странам, тем гостиницам, потому что там больше ответственности и больше порядка, чем у нас", – резюмировал Дереза.