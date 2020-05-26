В Украине решили взяться за подготовку новой методологии оценки значения туризма

Это позволит Украине объективно оценивать влияние туризма на экономику, так как нынешние статистические показатели не позволяют определить место туризма в экономической жизни страны.

Национальная туристическая организация Украины (НТОУ) при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», на основе международных рекомендаций по статистике туризма ООН, разработала методологию оценки национальной системы туристической статистики (НСТС), что позволит Украине объективно оценивать влияние туризма на экономику и принимать взвешенные стратегические решения для устойчивого развития городов, регионов и страны в целом.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной туристической организации, понятная и доступная статистика туризма должна стать основанием для принятия стратегических решений как предпринимателями, так и органами государственной и местной власти, в том числе - связанных с инвестированием или финансированием туристических проектов.

«Национальная система статистических наблюдений в туризме характеризуется целым рядом существенных недостатков, что делает невозможным дальнейшее использование данных с целью принятия стратегических решений. Статистические показатели, с помощью которых традиционно описывается туризм, не позволяют определить его место в экономической жизни страны. Исправить ситуацию можно путем усовершенствования процедуры вычисления туристических потоков, а также с помощью широкого применения стоимостных показателей, методологически сопоставимых с показателями, которые применяются для характеристики других отраслей», - приводятся в сообщении слова руководителя направления по конкурентоспособности Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» Карен Исагакян.

По словам президента НТОУ Ивана Липтуги, работа над национальной системой туристической статистики продлится в несколько этапов.

В частности, первый этап разработки методического обеспечения завершен, сейчас создается цифровая платформа - статистический модуль, в котором пользователи смогут найти основные данные в разрезе регионов, видов туризма и целей посещения.

"До конца текущего года планируется вычислить актуальный вклад туризма в ВВП страны за 2019 год (докарантинный период). На втором этапе, при содействии областных структурных подразделений и региональных туристических организаций НТОУ, будет определен вклад туризма в валовой региональный продукт областей. Результатом всех этапов должно стать организованное постоянное наполнение цифровой платформы актуальными и достоверными статистическими данными», - цитирует пресс-служба Липтугу.

Также сообщается, что предусматривается уточнение методики сбора статистических данных о размере потоков, количестве ночевок и расходов посетителей с учетом данных внутреннего туризма и однодневных посещений.

Как сообщал УНИАН, по данным администрации Госпогранслужбы, в 2019 году за границу выехало 28,9 млн украинцев, что на 3,8% больше, чем в 2018 году, а въехало в страну 13,6 млн туристов.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, в Украине отсутствует качественная туристическая статистика, и туризм не принято считать важной отраслью экономики в отличие от многих других стран.

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