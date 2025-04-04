Лучший отель в мире по версии TripAdvisor оказался дешевле, чем можно было представить.

Отель, признанный американским сайтом про путешествия TripAdvisor лучшим в мире, оказался дешевле, чем многие думали. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что речь идет об отеле Colline de France, который занял первое место в номинации "Лучшие из лучших" в 2024 году.

Пятизвездочное заведение находится в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Отель имеет 4260 хороших отзывов на Tripadvisor. Посетители хвалят заведение за "волшебную атмосферу" и превосходное предоставление услуг. Отель расположен недалеко от живописного горного городка Грамаду. Он располагает 34 уникально оформленными люксами, мебелью ручной работы и фирменным ароматом, созданным специально для этого места.

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В номерах есть кофемашины и телевизоры с множеством каналов, а на постели красуется роскошное белье. Посетителям предлагают вкусные завтраки в бистро L'Escoffier, а также услуги в оздоровительном центре, где делают массажи и косметические процедуры.

Журналисты отметили, что несмотря на всю роскошь, проживание в отеле является не таким дорогим, как можно было бы подумать. Средняя стоимость проживания составляет около 250 фунтов стерлингов за ночь (примерно 13 510 грн - УНИАН).

Второе место в рейтинге лучших отелей мира занял OBLU SELECT Lobigili на Мальдивах. Этот роскошный курорт находится всего в двух шагах от международного аэропорта Мале.

Где можно недорого отдохнуть во время отпуска

Как писал УНИАН, ранее туристам рассказали, где дешевле останавливаться в отпуске. Эксперты сравнили стоимость тысяч гостиничных номеров с 300 тысячами одноместных вариантов размещения на популярных сайтах по аренде жилья.

Всего исследование включало 13 популярных туристических направлений в Британии и еще 37 в странах. Анализ был основан на средних ценах за 12 месяцев с мая по май.

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