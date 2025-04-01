В частности, постояльцам ни в коем случае не советуют оставлять зубные щетки в ванной комнате.

Бывшая бортпроводница предупредила постояльцев отелей, обратив особое внимание на хранение зубных щеток в сейфе.

32-летняя женщина рассказала о том, что вскоре "ввело людей в шок". В частности, ей всегда приходилось проверять номера отелей во время заселения так, будто они являлись местом преступления, пишет Mirror. Поэтому она подготовила ряд основных советов, на которые стоит обратить внимание.

Первый из них — тщательно проверить зеркало в номере, ведь оно может быть не тем, чем кажется.

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"Существуют двухсторонние зеркала, такие, как в допросных комнатах. Мы всегда проводим тест с пальцем. Если между вашим пальцем и его отражением есть зазор, это обычное зеркало. Если же отражение касается пальца напрямую — это может говорить о проблеме", - сказала она.

Во-вторых, хотя многие путешественники хранят зубные щетки в ванной, но, по ее словам, это может быть небезопасно. "Мы слышали жуткие истории о том, как персонал использовал зубные щетки гостей для отвратительных вещей. Поэтому многие из нас хранят зубные щетки, лекарства и средства гигиены в сейфе отеля", - отметила женщина.

Прежде чем лечь спать, 32-летняя женщина проводит ряд проверок для обеспечения безопасности номера. Она советует проверить за шторами, под кроватью и под простынями на наличие постельных клопов. Также стоит заглянуть за вентиляционные отверстия, в дымовые датчики и даже в будильник.

Женщина также упомянула, что некоторые члены экипажа носят с собой портативные устройства для обнаружения скрытых камер или неизвестных сигналов.

Для безопасного сна она рекомендует дополнительные меры предосторожности, такие как портативный замок для усиления защиты двери и сигнализация-дверной стоппер, которая сработает при попытке взлома.

Барбибак также предостерегает от использования бесплатных предметов в номере отеля, так как неизвестно, кто их использовал и для чего. Кроме того, чайником в номере лучше не использовать, как и наволочки и маленькие полотенца, предлагаемые отелем.

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