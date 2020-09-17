Самый высокорасположенный ресторан ОАЭ открывается в Рас-Аль-Хайме.

В Объединенных Арабских Эмиратах откроется самый высокорасположенный ресторан в стране.

Читайте также​В Дубае построят самый высокорасположенный бассейн в миреОткрытие запланировано на 1 октября в эмирате Рас-Аль-Хайма, на вершине самой высокой горы страны – Джебель Джаис, сообщают russianemirates.com.

Заведение под названием 1484 by Puro разместится на высоте 1 484 м над уровнем моря (что отражено в названии), в горном массиве Хаджар. С его террасы будут открываться потрясающие панорамные виды с высоты птичьего полета.

В меню представлены блюда международной кухни: например, кальмары фритти, креветки васаби, жареный цыпленок по-корейски, рыба с жареным картофелем, утка конфи, тушеные говяжьи ребра и жареный морской окунь. Любители сладкого могут попробовать такие десерты, как финиковый пудинг и тирамису. В заведении также подается завтрак по меню с яйцами Бенедикт, традиционной шакшукой.

В ресторане будут соблюдаться меры профилактики коронавируса, включая социальное дистанцирование, в связи с чем его максимальная вместимость составит 76 посетителей.

Также на вершине горы Джебель Джайс находится самый длинный в мире зиплайн Jebel Jais Flight протяженностью 2,83 км, а также центр развлечений и приключений Jais Adventure Peak.

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Автор: УНИАН