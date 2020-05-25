Испания с 1 июля отменяет обязательный карантин для туристов (видео)
Правительство Испании решило отменить с 1 июля обязательный карантин для туристов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Премьер Испании Педро Санчес в субботу объявил, что иностранные туристы смогут путешествовать в Испанию с июля.
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Таким образом, определены сроки перезапуска туризма в Испании и отменено одно из огромных препятствий для продажи туристических услуг, поскольку обязательный карантин был определяющим фактором при выборе того или иного направления.
Министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото заверила, что въезд туристов в Испанию будет разрешен в июле. Теперь можно сказать, что это случится с начала, а не в середине месяца.
Марото призвала международных путешественников, особенно французов и немцев, провести отпуск в Испании.
Как сообщал УНИАН.Туризм, Испания оказалась в числе самых пострадавших в результате коронавируса стран Европы. С начала пандемии там заразились 230 698 человек, из них 27 563 умерли. Однако в последние недели там фиксируется позитивная динамика по количеству новых случаев заражения COVID-19, что позволило начать постепенное ослабление жестких карантинных ограничений.
Впрочем, в стране довольно осторожно подходят к возобновлению туристической деятельность, особенно в части допуска иностранных отдыхающих. Так, ранее сообщалось, что испанские курорты этим летом могут не открыться для иностранцев.
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