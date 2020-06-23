Спад в сфере туризма в мире по итогам года составит 80% - эксперты

В опубликованных нынешних сценариях прогнозируется снижение количества международных туристических путешествий в 2020 году до 78% с 58%.

Представители всемирной отрасли туризма и гостеприимства ожидают, что из-за коронавируса и введенных карантинных ограничений спад в отрасли по итогам 2020 года составит 80% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) со ссылкой на представителей отрасли туризма.

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"Представители всемирной отрасли туризма и гостеприимства ожидают, что свыше миллиарда туристов в этом году отменят запланированные путешествия, в результате чего ожидаемый спад в отрасли составит 80 процентов по сравнению с 2019 годом", - сказано в сообщении.

В свою очередь, по данным общественного союза «Национальная туристическая организация Украины», вызванный пандемией коронавируса глобальный кризис радикально изменил туристическую отрасль во всем мире: в опубликованных нынешних сценариях прогнозируется снижение количества международных туристических путешествий в 2020 до 78% с 58%, что зависит от скорости распространения вируса, продолжительности действующих ограничений на передвижение и закрытие границ.

Как сообщал УНИАН, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, больше всего в Украине, как и во всем мире, от коронавируса и карантинных ограничительных мер пострадали туристическая отрасль, ресторанно-отельный бизнес и транспорт.

В этой связи Кабинет министров активно обсуждает механизмы прямого стимулирования развития внутреннего туризма в Украине.

По данным администрации Госпогранслужбы, в 2019 году за границу выехало 28,9 млн украинцев, что на 3,8% больше, чем в 2018 году, а въехало в страну 13,6 млн туристов.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил около 15 млрд евро в пользу свыше 460 проектов.

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