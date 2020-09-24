Однако в новом сезоне посещение парка станет платным.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби мангровый парк с променадом Jubail Mangrove Park возобновляет прием туристов после летнего сезона с 1 октября этого года.

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В новом сезоне посещение парка станет платным: стоимость билета для взрослого составит 15 дирхамов, для несовершеннолетних детей – 10 дирхамов. Для детей до семи лет вход будет свободным, к тому же семьям будут предоставляться скидки.

Достопримечательность находится на острове Jubail Island, между островами Саадият и Яс. Променад открыт ежедневно, с 08:00 до 19:30 (запуск последних посетителей – в 18:00). Дети до 12 лет будут допускаться в парк только под присмотром родителей, передает russianemirates.com.

На территории запрещается разводить костры и устраивать пикники, а также наносить любой вред окружающей среде. В мангровом парке доступен каякинг, также он скоро будет принимать детские и экскурсионные группы.

Мангровый парк в Абу-Даби:

Общая площадь парка – 1 млн кв. м, сквозь мангровые заросли над водой проложены три маршрута: самый длинный составляет 2 км, самый короткий – 1 км.

Продолжительность прогулки по нему составляет примерно 35-40 минут. Путь разделен на шесть образовательных секций: плавучая платформа с сеткой позволяет рассматривать морскую флору и фауну прямо под ногами, со смотровой башни можно сделать фотографии или прогуляться по воде – у пляжной платформы.

Проект направлен на развитие экотуризма в столице ОАЭ.

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Автор: УНИАН