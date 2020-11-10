Государственное агентство развития туризма получило от компании Google перечень украинских туристических объектов, мест и направлений, которые больше всего искали в первые девять месяцев этого года.
Читайте такжеУкраинская Атлантида: затопленное село Бакота на Хмельнитчине все больше привлекает туристов (видео)Первая пятерка запросов среди природных парков и заповедных зон выглядит так: Бакота, Розовое озеро (Лемурийское), Тустань, Синевир, Голубые озера (Черниговщина), говорится в сообщении Госагентства на странице в соцсети.
Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство получил Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького в Харькове, за ним следуют зоопарк в Киеве, аквапарк в Затоке, аквапарк в Одессе, Х-Park в Киеве.
В категории "море и пляжи" больше всего искали Аркадию (Одесса), Железный порт, Черноморск, Кирилловку, Коблево.
Среди горных туристических объектов больше всего поисковых запросов было о Буковеле, Драгобрате, Верховине, Яремче и Карпатах в целом.
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