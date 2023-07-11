По данным местной полиции, храм восьмого века в Японии подвергся акту вандализма канадским туристом-подростком.

В Японии 17-летний турист из Канады совершил акт вандализма в храме Тосёдайдзи, расположенном в городе Нара на юге главного острова Японии Хонсю. Он вырезал буквы на деревянной колонне ногтем.

Как пишет Newsweek, древний буддийский храмовый комплекс является частью объекта всемирного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), известного как Памятники древней Нары, которые расположены в современном городе.

Этот объект ЮНЕСКО включает восемь частей: пять буддийских храмовых комплексов, в том числе Тосёдайдзи; место археологических раскопок дворца Нара; Синтоистский храм и первобытный лес Касугаяма. Эти древние места проливают свет на критический период в культурном и политическом развитии Японии, когда, по данным ЮНЕСКО, Нара была столицей с 710 по 784 год.

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"В этот период структура национального правительства была укреплена, и Нара процветала, став источником японской культуры", - говорится в описании ЮНЕСКО этого объекта наследия.

Колонна, на которой турист вырезал слово "Юлиан" является частью "Золотого зала" храма, который считается классическим образцом ранней японской буддийской архитектуры и признан национальным достоянием. Колонны поддерживают крышу здания.

Японский турист, который в то время также посещал это место, увидел, как мальчик портит колонну, и предупредил персонал храма. Позднее подростка допросили по подозрению в нарушении японского закона о защите культурных ценностей.

"Мальчик признал свой поступок и говорит, что это было сделано не с намерением нанести вред японской культуре. Сейчас он со своими родителями, которые были с ним во время инцидента", - сказал представитель полиции.

"Мы обеспокоены тем, что такое может произойти снова. Даже если это было сделано без злого умысла, это все равно прискорбно и грустно", - сказал монах в храме.

Отмечается, что в 2015 году несколько японских храмов и святынь в шести префектурах, в том числе в Наре, подверглись вандализму в результате серии подобных инцидентов. Во многих случаях целями были объекты всемирного наследия ЮНЕСКО и национальные памятки. Было обнаружено, что здания в пострадавших местах были залиты маслоподобной жидкостью.

Другие происшествия с туристами в исторических местах

Как сообщал УНИАН, итальянская полиция оштрафовала на 800 евро двух американских туристов, которые залезли в римский Колизей после закрытия. Американцы ночью перелезли через забор и устроили романтическое распитие пива в Колизее с видами на ночной Рим.

А ранее американца и англичанку оштрафовали на 900 евро за купание в известном фонтане Треви. В 2014 году российский турист был оштрафован на 20 тысяч евро за то, что нацарапал на стенах Колизея букву "к". Через несколько лет свои инициалы на стенах здания нацарапал уже немецкий студент.

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