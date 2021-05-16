С понедельника в Турции начнут действовать измененные карантинные ограничения.

В Турции после локдауна начинают ослаблять карантинные ограничения.

Об этом говорится на сайте МВД Турции.

Как сообщается, некоторые послабления начнут действовать с 05:00 понедельника, 17 мая до 1 июня.

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В частности, снимаются ограничения на выход из дома для людей старше 65 лет, получивших две дозы вакцины (те, кто не получил прививку, могут выходить только с 10:00 до 14:00 в рабочие дни), а также для людей младше 18 лет. Но этим гражданам все равно запрещено пользоваться общественным транспортом.

Также в стране начнут работать дошкольные заведения и разрешаются междугородние поездки.

Однако спортзалы, кинотеатры, бассейны и другие общественные места будут по-прежнему закрыты. Также в стране продолжает действовать комендантский час в будние с 21:00 до 05:00 и по выходным.

Условия въезда в Турцию для украинцев:

27 апреля Украина и Турция подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли, который среди прочего ослабляет условия путешествий между странами в период пандемии.

С 15 мая граждане Украины смогут путешествовать в Турцию без справок о негативном ПЦР-тесте.

Остается в силе требование заполнить специальную форму перед вылетом. В ней необходимо указать свои паспортные данные, рейс и место жительства в Турции. После заполнения данных система генерирует Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. С помощью Hes-кода власти контролируют, имел ли человек контакт с больным COVID-19, и если это произошло – информирует туриста.

За 72 часа до прилета в Турцию пассажиры должны распечатать заполненную анкету или скачать на устройство (смартфон, планшет и тому подобное). Также пассажиры должны предъявить распечатанную анкету или скачанную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.

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Автор: Екатерина Лиманская