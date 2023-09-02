Сообщается, что места рядом с дорожками и автостоянками в Национальном заповеднике Гленко становятся буквально токсичными.

Популярная живописная долина в Шотландии Гленко превращается в зону "биологической опасности" из-за туристов, которые испражняются в неотведенных для этого местах, передает The Independent.

Национальный фонд Шотландии (NTS) предупреждает, что места рядом с дорожками и автостоянками в Национальном заповеднике Гленко становятся буквально токсичными. Местные рейнджеры назвали "наименее приятной" из всех своих обязанностей уборку этих мест.

"Многие люди выбирают одни и те же места на окраинах автостоянок и вдоль дорожек, чтобы справить нужду, и эти места могут стать зоной биологической опасности", - рассказал старший рейнджер Национального природного заповедника Гленко Скотт МакКомби.

Новые данные NTS показывают, что в 2023 году число посетителей заметно увеличилось по сравнению с 2022 годом. Так, число остановившихся в Центре для посетителей Гленко туристов выросло на 35%, количество палаток - на 18%.

Отмечается, что кроме отходов жизнедеятельности человека, в этом сезоне волонтеры и сотрудники заповедника также собрали более 200 мешков мусора, большую часть которого составили упаковки от продуктов, одноразовые принадлежности для барбекю и использованные салфетки.

Гленко - один из самых оживленных заповедников Шотландии, ежегодно его посещает миллионы людей.

Напомним, ранее региональный менеджер Villa Plus на Канарских островах Сандра Молинье рассказала о большой ошибке, которую туристы регулярно совершают во время отпуска в Испании, и из-за которой у них могут возникнуть проблемы.

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