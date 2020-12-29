В ноябре пересадку в "Борисполе" сделали в 15 раз меньше пассажиров, чем годом ранее.

Аэропорт "Борисполь" в 2019 году был крупнейшим пунктом пересадки в Украине для авиапассажиров. Однако пандемия значительно повлияла на число возможных стыковок.

Читайте такжеЗа 8 месяцев пассажиропоток аэропорта "Борисполь" упал в два с лишним разаИз-за этого в ноябре этого года пересадку в "Борисполе" сделали в 15 раз меньше пассажиров, чем годом ранее. Но даже сейчас в абсолютных числах этот показатель составил 13 200 путешественников только за один последний месяц осени, передает avianews.com.

Таким образом, аэропорт "Борисполь" продолжают использовать для осуществления самостоятельных и гарантированных пересадок.

Пересадка без тестирования и карантина

Если вы следуете из одной страны в другую через "Борисполь", то вам не нужно покидать транзитную зону терминала. Самое главное, чтобы у пассажира была возможность получить посадочный талон на все вылеты – как по дороге в Киев, так и для вылета из Киева.

Украинские власти не требуют проходить карантин или сдавать какие-либо анализы для полета в Украину для пересадки на рейс в другую страну.

Обратите внимание на то, что особые условия тестирования и самоизоляции может потребовать страна вашего назначения.

Выход в общую зону терминала

Некоторым пассажирам нужно выйти в общую зону терминала во время пересадки, чтобы забрать багаж и сдать его снова на следующий рейс. Обычно такая ситуация возникает, если человек купил два разных билета и летит разными авиакомпаниями.

Если бронирование одно, то багаж будут перегружать автоматически, и можно оставаться в транзитной зоне терминала.

Для выхода в общую зону необходимо пересечь границу Украины. Для этого у вас должно быть право безвизового въезда на территорию Украины или действующая виза.

Власти Украины не требует сдавать тест и проходить карантин от пассажиров, следующих транзитом через территорию Украины. Срок транзита не должен превышать 24-48 часов.

Будьте готовы во время пересечения границы Украины предоставить доказательство, что вы покинете пределы страны в рамках разрешенного времени. Это может быть посадочный талон на следующий рейс или распечатка электронного билета.

Инфраструктура транзитной зоны

Все пересадки в аэропорту "Борисполь" во время пандемии коронавируса выполняются в терминале D. В этой зоне работает вся инфраструктура – пассажиры могут посетить рестораны, кофейни, сделать покупки в магазинах Duty Free. В продаже есть алкогольные напитки, сувенирная продукция, одежда, техника.

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Автор: УНИАН