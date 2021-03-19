После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 19 марта 2021 года.

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В частности, по сравнению с предыдущей неделей, в "зеленую" зону наконец переместились Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы, а также Бельгия, Босния и Герцеговина, Литва, Лихтенштейн и Чили.

Относительно популярных туристических стран ситуация следующая: в "зеленой" зоне находятся Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Мальдивы, Марокко, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Хорватия и Шри-Ланка, тогда как Албания, Болгария, Сейшельские острова и Черногория пока "красные".

Какие страны попали в "красную" зону

По состоянию на 19 марта в "красную" зону попали 44 страны (неделей ранее их было 51), среди которых в том числе: Австрия, Албания, Андорра, Бахрейн, Болгария, Бразилия, Эстония, Израиль, Италия, Иордания, Кипр, Кувейт, Латвия, Ливан, Люксембург, Мальта, Монако, Молдавия, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Сан-Марино, Сейшельские острова, Сент-Люсия, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Уругвай, Франция, Чехия, Черногория, Швеция и другие.

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, который покрывает лечение Covid-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Какие страны попали в "зеленую" зону

По состоянию на 19 марта в "зеленую" зону попали Украина и еще 149 стран, среди которых в том числе: Австралия, Азербайджан, Аргентина, Бельгия, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Армения, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Кипр, Колумбия, Куба, Литва, Лихтенштейн, Мадагаскар, Мальдивы, Марокко, Непал, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Республика Корея, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Филиппины, Хорватия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Ямайка, Япония и другие.

По возвращению из этих стран не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.

В то же время следует понимать, что отнесение той или иной страны к "зеленой" зоне еще не означает, что украинским туристам туда теперь можно легко попасть. В большинстве из этих стран до сих пор действуют карантинные ограничения, которые в том числе запрещают въезд иностранных туристов. С правилами въезда в каждую страну можно ознакомиться на сайте.

С полным перечнем "красных" и "зеленых" стран можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Карантин в разных странах

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Автор: Марина Григоренко