Многие страны имеют более низкие рейтинги из-за изменения критериев или из-за лучше контролируемых вспышек инфекции.

США смягчили рекомендации для поездок в более 110 стран мира, в том числе и в Украину.

Об этом пишет Reuters.

Центр по контролю и профилактике заболеваний вывел для путешествий из опасного четвертого уровня 61 страну. Еще 50 государствам снизили "уровень 2" до "уровня 1". Страны с наименьшим риском заболеть на коронавирус отныне включают Сингапур, Израиль, Южную Корею, Исландию, Белиз и Албания.

На "уровне 3" – Франция, Эквадор, Филиппины, Южная Африка, Канада, Мексика, Украина, Испания, Россия, Швейцария, Турция, Гондурас, Венгрия и Италия.

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Рекомендации пересмотрели, в частности, из-за недавнего обновления методологии поездок. Однако некоторые страны так и не попали в "безопасные" в связи с недоступностью осуществления коммерческих рейсов, ограничения на въезд гражданам США и другими факторами.

Центр по контролю и профилактике заболеваний отметил, что повысил порог для "опасных стран", из 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения до 500 случаев на 100 тысяч населения.

Многие страны имеют более низкие рейтинги из-за изменения критериев или из-за лучше контролируемых вспышек инфекции.

Во вторник стало известно, что Администрация Джо Байдена формирует экспертные рабочие группы с Канадой, Мексикой, ЕС и Великобританией для определения оптимального восстановления путешествий после 15 месяцев карантинных ограничений.

С конца 2019 года в мире начали действовать ограничения на путешествия в связи с выявленной опасной болезнью в Китае – COVID-19. Правительства устанавливают свои критерии контроля за въездом туристов.

От иностранных путешественников в основном требуют предъявления отрицательного результата на заражение коронавирусом или прохождения по приезду карантина.

А сейчас в ЕС обсуждают возможность введения COVID-паспортов – электронных сертификатов, которые будут подтверждать полную вакцинацию от недуга. Но Запад не спешит принимать это решение, в том числе из-за медленных темпов иммунизации населения в отдельных странах. ВОЗ называет такой тип ограничений – дискриминационным.

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Автор: Яна Ставская