Это даст возможность путешествовать в ЕС украинцам, вакцинированным препаратом CoronaVac.

Совет Европейского Союза рекомендует странам ЕС с 1 марта 2022 года разрешить въезд туристам, которые вакцинированы любой из вакцин, разрешенных для использования ВОЗ. Соответственно - всеми, которые сейчас доступны в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Государства-члены должны снять временные ограничения на несущественные поездки для лиц, привитых вакцинами, одобренными ЕС или ВОЗ, если они получили последнюю дозу базового курса не менее чем за 14 дней и не больше чем за 270 дней до въезда, или если они получили бустерную дозу", – говорится в рекомендациях Совета ЕС, опубликованных на ее сайте.

Рекомендации Совета ЕС не являются обязательными для исполнения. Решение о конкретных правилах въезда каждая страна Евросоюза будет принимать самостоятельно.

В случае их внедрения рекомендации странами блока, украинцы, привитые препаратом CoronaVac, получат возможность путешествовать в ЕС. Сейчас вакцинация CoronaVac учитывается не всеми странами ЕС.

Для въезда в страны ЕС от привитых вакциной CoronaVac могут дополнительно требовать отрицательный ПЦР-тест или прохождения изоляции.

Также в страны ЕС рекомендовано пускать людей, переболевших COVID-19 не ранее чем за 180 дней до путешествия.

Дети в возрасте от 6 до 17 лет должны быть вакцинированными или сделать ПЦР-тест.

Заметим, что то, будут ли пускать граждан конкретной страны в ЕС, будет зависеть еще и от уровня заболеваемости и тестирования в каждой конкретной стране.

Для отмены ограничений для путешественников из определенной страны количество случаев COVID-19 в этой стране за последние две недели должна быть меньше 100 на 100 тысяч жителей, а еженедельный уровень тестирования – не ниже 600 на 100 тысяч жителей.

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