Продажа закрыта на маршруты Киев-Копенгаген, Киев-Стокгольм и Киев-Острава.

SkyUp изъял из системы бронирования сразу 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу, которые планировал запустить в летнем расписании 2021 года.

Об этом сообщает Avianews.com.

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Теперь купить авиабилеты нельзя на все маршруты из аэропорта Борисполь в Германию — Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.

Также продажа закрыта на маршруты Киев-Копенгаген, Киев-Стокгольм и Киев-Острава.

Маршрутная сеть из Львова сократилась за счет рейсов в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.

При отмене рейсов SkyUp уже несколько месяцев зачисляет средства на баланс в личном кабинете пассажира на своем сайте. Этот кредит можно использовать для покупки новых авиабилетов и услуг SkyUp.

Если пассажир хочет получить деньги обратно, ему необходимо пройти длительную процедуру для вывода средств с баланса.

Рейсы SkyUp: что известно

Ранее в марте 2021 года Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines осуществлять полеты по 10 маршрутам, все из них являются чартерными.

12 марта 2021 года появилась информация о том, что SkyUp Airlines запускает рейсы в Стамбул (Турция) из Харькова с 29 апреля, а из Запорожья - с 28 мая. Кроме этого, весной авиакомпания запускает рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в грузинские города Тбилиси и Батуми.

25 марта 2021 года стало известно о том, что SkyUp в апреле-мае запускает рейсы на Кипр.

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Автор: Елена Коваленко