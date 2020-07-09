Лоукостер SkyUp запустил онлайн-регистрацию на полеты внутри страны

Онлайн-регистрация закрывается за 5 часов до отправления рейса по расписанию.

Фото УНИАН

Компания SkyUp запустила онлайн-регистрации на регулярные внутренние рейсы из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья. Получить посадочный талон можно за 48 часов до вылета.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в комментарии avianews.com.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, что нужно делать после возвращения из стран "красной" зоны

При этом онлайн-регистрация закрывается за 5 часов до отправления рейса по расписанию. Выбрать конкретное место в салоне самолета можно бесплатно или на выплату.

«Выбор места от носовой части самолета к аварийному ряду платный. Бесплатно можно избрать места от аварийного ряда и к хвостовой части», – пояснили в компании.

Для регистрации на регулярный рейс нужно авторизоваться на сайте перевозчика и выбрать нужное бронирование.

Как сообщал УНИАН, ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске 16 новых направлений между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.