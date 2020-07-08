Ryanair запускает 16 новых направлений из Украины в Италию

Новые направления будут действовать зимой 2020 года и летом 2021 года.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске 16 новых направлений между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, Ryanair планирует увеличить частоту рейсов из Львова в Милан (Бергамо) и Рим (Фьюмичино) до четырех раз.

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В период с конца октября 2020 года, лоукостер планирует запустить рейсы:

из Одессы в Милан (Бергамо) — два раза, Болонью — два раза и Рим (Фьюмичино) — два раза в неделю;

из Киева в Милан (Бергамо) — четыре раза, Катанию — два раза, Болонью — три раза и Рим (Фьюмичино) — пять раз в неделю;

из Харькова в Милан (Бергамо), два раза в неделю;

из Львова в Милан (Бергамо) — два раза, Болонью — два раза и Рим (Фьюмичино) — два раза в неделю.

На лето 2021 года авиакомпания анонсировала пять новых маршрутов из Львова в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и аэропорт Тревизо рядом с Венецией. Рейсы по этим направлениям будут выполняться по два раза в неделю.

Как сообщал УНИАН, Регулятор в марте 2020 года позволил обслуживать Ryanair до 28 еженедельных рейсов в Киев, Львов, Одессу и Харьков, однако право действовало только до 13 июля.

3 июня 2020 года Ryanair запустил продажи билетов на 28 еженедельных рейсов из четырех городов Украины в Италию.

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