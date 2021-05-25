Компания изменяет маршруты рейсов в Финляндию, которые пролегали в воздушном пространстве Беларуси.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines приостанавливает полеты над территорией Беларуси и, как следствие, изменяет маршруты рейсов, которые пролегали в воздушном пространстве этой страны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании.

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«Авиакомпания SkyUp всегда заботится о безопасности полетов и действует в соответствии с требованиями украинского законодательства и установленных государством правил авиаперевозок, поэтому SkyUp изменяет маршруты рейсов, которые пролегали в воздушном пространстве Республики Беларусь», - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что сейчас в сети направлений SkyUp над территорией Беларуси проходят рейсы в Финляндию (Киев - Хельсинки - Киев и Киев - Турку - Киев).

Все эти полеты будут выполняться, как и было запланировано, но через воздушное пространство Украины и стран Европейского Союза. При этом продолжительность перелета незначительно увеличится.

Пресс-служба подчеркнула, что компания, как и раньше, будет считать своим ключевым приоритетом безопасность перелетов на всем маршруте полета и будет прокладывать его в соответствии с национальными и международными рекомендациями компетентных организаций.

Отмечается, что авиакомпания возобновит полеты над Беларусью, когда украинские государственные регуляторы признают это допустимым.

Авиасообщение с Беларусью

Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Ряд европейских стран заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент. Кроме того, некоторые авиакомпании незамедлительно прекратили использование воздушного пространства Беларуси.

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Автор: Павел Степанец