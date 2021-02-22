Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила скидки 20% на билеты в эконом классе и 50% в бизнес классе на весенние рейсы в Европу, Кавказ и Средний Восток.
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Как сообщается на сайте авиаперевозчика, приобрести авиабилеты по специальным ценам можно с 22 февраля до 1 марта 2021 года включительно. Путешествия по ним должны быть 25 февраля до 25 апреля 2021 года.
В частности, сейчас стоимость акционных билетов стартует от 726 гривень на рейс Киев-Вильнюс (Литва). Впрочем, следует обратить внимание, что украинцы пока не могут свободно путешествовать в Литву, как и в большинстве стран ЕС.
Если говорить о направлениях, которые сейчас доступны или планируют открыться в ближайшее время для украинских туристов, то самыми дешевыми будут билеты из Киева в Стамбул (Турция) - от 2038 гривень. Эта страна сейчас свободно пускает украинцев на свою территорию, нужен лишь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета.
Билет из Киева в Тбилиси (Грузия) можно купить за 1815 гривень, а из Киева в Ларнкаку (Кипр) - за 1926 гривень. Впрочем, эти страны пока лишь намерены открыться для украинцев в ближайшее время.
При этом в авиакомпании обещают вернуть полную стоимость билета + дополнительно 25%, если рейс будет отменен в связи с пандемией Covid-19. Также возможна бесплатная смена дат онлайн.
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