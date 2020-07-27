Отдыхающие возмутились незаконным платным входом на пляж на Шацких озерах (фото)

Местные чиновники подтвердили, что территория действительно огорожена, а является ли вход платным, они не знают.

В Шацком районе пляж озера Песочное огородили металлическим забором. Очевидцы говорят, что за вход на огражденную территорию просят заплатить 15 гривень.

Об этом сообщает ТСН.

"Дожились. Вход на пляж общего пользования загородили металлическим забором. Вход платный", – сообщил на своей странице в Facebook Сергей Поха.

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На информационной табличке, которая висит на заборе, указано, что стоимость пребывания на "лечебном пляже" за день составляет 15 гривень.

Местные жители отмечают, что там расположен санаторий "Лесная Песня".

"Странно, почему воздух у лечебного пляжа бесплатный?", – пишет в комментариях Евгения Стоцкая.

"А чем лечебный огороженный пляж отличается от не огражденного? Или там вода не такая?", – возмущается Антон Седлецкий.

"Прибрежная территория озера национального значения имеет охранную полосу 100 м. Никаких заборов, сооружений и всего прочего частного! Это нарушение Конституции Украины!", – отмечает в заметке Сергей Кившенко.

Как сообщается, также некоторые пользователи соцсети отмечают, что забор расположен лишь до деревянного моста.

"Там вообще припаркованы катамараны, где забор. Вопрос: "Кому нужно сеять вражду, распространяя ложную информацию?", – спрашивают в комментариях.

В комментарии журналистам в Шацком поселковом совете сообщили, что территория действительно огорожена, а является ли вход платным, местные чиновники пока не знают. Ситуацию выясняет полиции.

"То, что санаторий "Лесная песня" огородил территорию, это – правда. Это оно уже ведется из года в год. А на сегодня, поскольку у нас карантинные ограничения, то лечебно-профилактические учреждения должны иметь огражденную территорию, чтобы туда не шли люди. Пляж общего пользования, там есть куда зайти, а санаторий огородил только ту часть, которую постоянно убирает. Я согласен, что они не имеют права брать деньги за вход, но не могу сказать действительно ли он – платный. Полиция уже уехала туда это выяснять и впоследствии даст правовую оценку", – рассказал заместитель председателя Шацкого поселкового совета Виталий Яльницкий.

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