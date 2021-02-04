Накануне Дания анонсировала выпуск первой версии такого паспорта до конца февраля.

Правительство Швеции в четверг заявило, что намерено утвердить к лету цифровой "паспорт вакцин" против коронавируса, но при условии, что до этого времени применение указанного документа отрегулируют по международным стандартам.

Об этом сообщает Reuters.

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Страны вместе с профильными специалистами изучают возможность внедрения указанных сертификатов как меру противодействия распространению COVID-19.

"Когда Швеция и соседние страны начнут открываться, сертификаты по вакцинации, вероятно, потребуют во время поездок и, возможно, для участия в публичных мероприятиях", – заявил шведский министр по цифровизации Андерс Игеман.

Накануне Дания анонсировала выпуск первой версии такого паспорта до конца февраля.

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Автор: УНИАН