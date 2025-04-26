Этот аэропорт очень популярен у путешественников, но цены в нем "кусаютя" и, чтобы перекусить придется попрощаться с немаленькой суммой. Один из туристов даже рассказал, что ел там банан за 6 евро.

Аэропорты, как известно, дорогие, но этот, наверное, самый дорогой в мире, поскольку пиво здесь продается по 17,50 евро, биг-маки по 21,50 евро и даже бананы по 6 евро за штуку.

Как пишет Daily Mail, аэропорт Стамбула, который ежедневно посещают 220 тыс. пассажиров, был назван "самым дорогим аэропортом в мире" путешественниками, которые увидели возмутительные цены на еду и напитки.

Журналист итальянского новостного сайта L’Economia Леонард Бербери рассказал, что, когда он посетил аэропорт Стамбула, он увидел лазанью весом всего 90 граммов, лежащую в холодильнике, которая продавалась за колоссальные 24,50 евро.

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"Это больше похоже на кусок кирпича с посыпкой из чего-то похожего на тертый сыр и псевдобазиликовым листом", - прокомментировал он.

Турист также обнаружил несколько круассанов, которые продавались по цене от 14,50 евро до 17,50 евро в зависимости от начинки, итальянские куриные салаты по 17,50 евро, а цены на пиво и вовсе были грабительскими.

Леонард рассказал, что до прибытия в стамбульский аэропорт наслаждался на площади Таксим полулитровой бутылкой Efes, самого популярного пива Турции, за полтора евро, а в авиагавани оно стоило уже 17,50 евро - рост на 1067%.

Леонард также рискнул посетить многочисленные заведения быстрого питания в аэропорту, и дела обстояли не намного лучше.

В Popeyes четыре жареных куриных крылышка с кока-колой и картофелем фри стоили 17,50 евро. В McDonald's биг-мак стоил 21,50 евро, а меню Double Quarter Pounder стоило 25,30 евро. Тем временем Burger King брал 22 евроза порцию Whopper.

Леонард не единственный турист, который отметил возмутительные цены в аэропорту Стамбула.

На Reddit многие путешественники жаловались на его дороговизну, а один даже утверждал, что заплатил 6 евро за один банан.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее был обнародован рейтинг самых дорогих городов мира в 2025 году. Ежегодный отчет показал, в каких городах самая высокая стоимость жизни.

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