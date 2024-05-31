Все больше соло-туристов выбирают капсульные отели вместо койко-мест в хостелах.

По статистике, соло-туристы обычно платят намного больше, чем те, кто отдыхает с компанией. И одна из самых ощутимым статей расходов – проживание, посколько одноместный номер чаще всего стоит столько же или чуть дороже, яем двухместный или трехместный.

Чтобы как-то минимизировать бюджет своего отпуска, немало одиноких туристов выбирают проживание в общих номерах хостелов – когда комнату приходиться делить с несколькими, а то и десятком человек, оплачивая лишь койко-место. Однако, как утверждает издание Travel Off Path, в последнее время среди соло-туристов набирает популярность проживание в так называемых капсульных отелях.

Дело в том, что сейчас эксперты отмечают рост стоимости проживания в хостелах – бывают случаи, что ночь в таких многоместных номерах обходится примерно в столько же, сколько и в номере отеля эконом-класса. Особенно когда речь заходит о популярных направлениях. Тем временем, капсулы на данный момент стоят существенно дешевле, при этом гарантируя куда больше приватности.

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Придумали концепцию капсульных отелей в Японии. Они представляют из себя ячейки размером примерно 2×1×1,25 метра. Этого размера достаточно, чтобы спать, смотреть телевизор, работать за ноутбуком или читать. Есть и курить в таких капсулах, как правило, запрещено.

Нередко такие отели обустраивают на вокзалах или в аэропортах, чтобы пассажиры с длинной пересадкой могли немного отдохнуть. Первый в Украине капсульный отель появился в 2019 году – на территории аэропорта "Борисполь". Однако с февраля 2022 года он закрыт, поскольку из-за полномасштабного вторжения России в Украине отсутствует гражданское авиасообщение.

Тем временем, тревел-блогер Сэм Сирс из личного опыта рассказал о плюсах и минусах проживания в капсульных отелях. За свою жизнь он трижды жил в таких капсулах – в Рейкьявике (Исландия), Боготе (Колумбия) и Киеве (Украина), еще до полномасштабной войны.

Что не понравилось:

Розетки не работали во всех трех случаях.

Wi-Fi внутри капсул был нестабильный.

Телевизоры не были подключены во всех трех случаях.

Капсулы трудно убирать, потому по бокам матраса могут быть крошки и обертки от еды.

Что понравилось:

Почти всегда это дешево.

Легко забронировать заранее.

Удобно выспаться.

Часто в хорошем месте.

Отличный способ познакомиться с попутчиками.

Комнаты запираются в целях безопасности и сохранности ценных вещей.

Ванные комнаты всегда были чистыми, несмотря на совместное пользование.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, как не попасться на удочку нечестных владельцев отелей. Главное правило – всегда перепроверять место размещения перед бронированием.

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