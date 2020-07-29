МАУ выполнит спецрейсы в США

Отмечается, что украинцам разрешен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки при условии соблюдения 14-дневной самоизоляции и отсутствия визитов в ряд стран.

Крупнейший украинский авиаперевозчик - компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) осуществит специальные рейсы в Нью-Йорк 3 и 7 августа, а 5 августа - в Майами.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, рейсы будут выполняться в Нью-Йорк в 11:25, в Майами - в 13:00, а из Нью-Йорка в Киев рейсы планируются в 17:45, из Майами в Киев в 23:55 по местному времени.

Отмечается, что украинцам разрешен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки при условии соблюдения 14-дневной самоизоляции и отсутствия визитов в страны ЕС, Великобританию, Ирландию, КНР, Бразилию, Иран за последние 14 дней. При этом пассажирам упомянутых выше стран въезд на территорию США запрещен.

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"Путешествия данными рейсами будут возможны только в экономическом классе обслуживания. Заказать дополнительные услуги на рейсы МАУ можно на нашем официальном сайте. Напоминаем, что собаки от 6 до 12 месяцев принимаются к перевозке из расчета 1 животное на 1 пассажира. Для оформления билета, мест в салоне и багажа Вы также можете воспользоваться промо-кодом, оформленным ранее за счет невыполненных из-за карантина путешествий. Купить билет можно на нашем официальном сайте", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее МАУ начала продажу билетов на регулярные рейсы в Хорватию, Черногорию и Албанию в связи с открытием границ для украинских туристов.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

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