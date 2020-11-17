В общей сложности наложены аресты на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

В соответствии с ходатайством прокуратуры Автономной Республики Крым наложен арест еще на 44 самолета российских авиакомпаний, летавших в оккупированный Крым.

Как сообщает в Телеграмм-канале пресс-служба прокуратуры АРК, самолеты нарушили порядок въезда/выезда с/на оккупированный полуостров и правила международных полетов.

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Уголовные производства расследуются СБУ по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее (ч.2 ст.332-1, ст.334 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

В прокуратуре напомнили, что поскольку с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов, официально прекращено функционирование всех аэропортов на оккупированном полуострове.

«Несмотря на это, установлено и наложены аресты в среднем на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины», - сообщили в прокуратуре.

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Автор: Антонина Доломанжи