Рейсы из Львова отменены до конца зимней навигации, рейсы из Харькова - до 5 декабря.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 8 ноября и до конца зимней навигации отменяет рейсы из Львова в Израиль, а также с 8 ноября и до 5 декабря отменяет рейсы из Харькова в Израиль.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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Согласно сообщению, эти изменения сделаны в связи с продлением карантина, введенного правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19.

Отмечается, что другие рейсы между Украиной и Израилем останутся без изменений в период зимней навигации.

«Киев (KBP) - Тель-Авив (TLV) - Киев (KBP) - 8 частот в неделю. Одесса (ODS) - Тель-Авив (TLV) - Одесса (ODS) - 2 частоты в неделю. Днепр (DNK) - Тель-Авив (TLV) - Днепр (DNK) - 1 частота в неделю. Харьков (HRK) - Тель-Авив (TLV) - Харьков (HRK) - 1 частота с 06.12.20 года», - говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что в дальнейшем МАУ будет внимательно следить за эпидемической ситуацией в стране, чтобы не потерять возможность возобновить рейсы при условии стабилизации ситуации.

Рейсы МАУ: последние новости

В октябре авиакомпания МАУ скорректировала расписание рейсов на ноябрь. В частности, компания отложила начало выполнения рейсов Киев - Брюссель - Киев, Киев - Дюссельдорф - Киев и Киев - Прага - Киев до 27 ноября 2020 года.

Также авиакомпания приняла решение об отсрочке рейсов в Ереван и Баку до 13 ноября 2020 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

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Автор: Павел Степанец