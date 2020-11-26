Украинский лоукостер SkyUp Airlines объявил летнюю программу полетов на лето 2021 года.
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Как сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook, всего в планах 21 страна и 60 направлений - от континентальной Европы до Ближнего Востока. Билеты уже доступны для бронирования на сайте SkyUp.
В частности, летом 2021 года SkyUp Airlines будет летать в:
- Албания (Тирана)
- Армения (Ереван)
- Болгария (Бургас, Варна)
- Германия (Берлин)
- Греция (Закинтос, Ираклион, Корфу, Кос, Родос)
- Грузия (Батуми)
- Дания (Копенгаген)
- Израиль (Тель-Авив)
- Иордания (Амман)
- Испания (Аликанте, Барселона, Малага, Пальма-де-Майорка, Тенерифе)
- Италия (Больнья, Катания, Ламеция-Терме, Милан/Бергамо, Неаполь, Рим, Римини)
- Кипр (Ларнака)
- ОАЭ (Дубай)
- Польша (Варшава, Гданьск)
- Португалия (Лиссабон)
- Сербия (Белград)
- Словакия (Братислава)
- Турция (Стамбул)
- Франция (Лион, Ницца, Париж / Бове)
- Чехия (Пардубице, Прага)
- Швеция (Стокгольм)
Вылетать рейсы будут из Киева (большинство из указанных), а также Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.
Отметим, летняя навигация обычно начинается в конце марта и заканчивается в конце октября.
При этом следует иметь в виду, что из-за пандемии коронавируса многие из указанных стран пока остаются закрытыми для украинских туристов, и откроют ли их до марта, пока неизвестно.
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