Авиакомпания SkyUp объявила рейсы на лето 2021 / иллюстрация REUTERS

Украинский лоукостер SkyUp Airlines объявил летнюю программу полетов на лето 2021 года.

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Как сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook, всего в планах 21 страна и 60 направлений - от континентальной Европы до Ближнего Востока. Билеты уже доступны для бронирования на сайте SkyUp.

В частности, летом 2021 года SkyUp Airlines будет летать в: 

  • Албания (Тирана)
  • Армения (Ереван)
  • Болгария (Бургас, Варна)
  • Германия (Берлин)
  • Греция (Закинтос, Ираклион, Корфу, Кос, Родос)
  • Грузия (Батуми)
  • Дания (Копенгаген) 
  • Израиль (Тель-Авив)
  • Иордания (Амман)
  • Испания (Аликанте, Барселона, Малага, Пальма-де-Майорка, Тенерифе)
  • Италия (Больнья, Катания, Ламеция-Терме, Милан/Бергамо, Неаполь, Рим, Римини)
  • Кипр (Ларнака)
  • ОАЭ (Дубай)
  • Польша (Варшава, Гданьск)
  • Португалия (Лиссабон)
  • Сербия (Белград)
  • Словакия (Братислава)
  • Турция (Стамбул)
  • Франция (Лион, Ницца, Париж / Бове)
  • Чехия (Пардубице, Прага)
  • Швеция (Стокгольм)

Вылетать рейсы будут из Киева (большинство из указанных), а также Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

Отметим, летняя навигация обычно начинается в конце марта и заканчивается в конце октября.

При этом следует иметь в виду, что из-за пандемии коронавируса многие из указанных стран пока остаются закрытыми для украинских туристов, и откроют ли их до марта, пока неизвестно.

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Автор: Марина Григоренко