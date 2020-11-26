В планах на следующий год у SkyUp Airlines немало новых направлений.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines объявил летнюю программу полетов на лето 2021 года.

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Как сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook, всего в планах 21 страна и 60 направлений - от континентальной Европы до Ближнего Востока. Билеты уже доступны для бронирования на сайте SkyUp.

В частности, летом 2021 года SkyUp Airlines будет летать в:

Албания (Тирана)

Армения (Ереван)

Болгария (Бургас, Варна)

Германия (Берлин)

Греция (Закинтос, Ираклион, Корфу, Кос, Родос)

Грузия (Батуми)

Дания (Копенгаген)

Израиль (Тель-Авив)

Иордания (Амман)

Испания (Аликанте, Барселона, Малага, Пальма-де-Майорка, Тенерифе)

Италия (Больнья, Катания, Ламеция-Терме, Милан/Бергамо, Неаполь, Рим, Римини)

Кипр (Ларнака)

ОАЭ (Дубай)

Польша (Варшава, Гданьск)

Португалия (Лиссабон)

Сербия (Белград)

Словакия (Братислава)

Турция (Стамбул)

Франция (Лион, Ницца, Париж / Бове)

Чехия (Пардубице, Прага)

Швеция (Стокгольм)

Вылетать рейсы будут из Киева (большинство из указанных), а также Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

Отметим, летняя навигация обычно начинается в конце марта и заканчивается в конце октября.

При этом следует иметь в виду, что из-за пандемии коронавируса многие из указанных стран пока остаются закрытыми для украинских туристов, и откроют ли их до марта, пока неизвестно.

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Автор: Марина Григоренко