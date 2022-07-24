Жители России с большим удивлением теперь открывают для себя отечественные курортные недоаналоги.

Россияне испытывают трудности практически во всех сферах жизни, в том числе и в туристической отрасли. Авиаперелеты недоступны, а ценник на внутренний туризм взлетел в разы. Чего не скажешь о сервисе.

Журналисты проекта FreeДом рассказали, что ждет жителей Российской Федерации на отечественных курортах и как Шойгу предлагает ехать на крымское побережье под обстрелами.

Отсутствие доступных направлений, самолетов и невиданное повышение цен на путешествия сделали свое дело - россияне по факту остались в этом году без отдыха за границей.

Отдельный квест - это бронь жилья, ведь в РФ больше не работают всемирно известные сайты бронирования Booking и Airbnb. Жители России с большим удивлением теперь открывают для себя отечественные недоаналоги.

Как отмечают журналисты, предприниматели юга РФ не против навариться на своих же согражданах по полной, поэтому частенько взвинчивают цены абсолютно на все.

Но ничего так не впечатляет российских туристов на отечественных курортах, как желание соотечественников сорвать куш именно на сдаче жилья в аренду. Рекордсменом по завышению цен на аренду жилья в РФ можно смело назвать город Сочи.

Часто люди вынуждены платить космические суммы за отнюдь не лучшие условия проживания, устаревшую инфраструктуру, безобразную наружную рекламу, хаотичную застройку.

Анапа, например, уже не первый год становится королевой не просто грязного, а очень грязного моря.

Не угнаться зарубежным курортам и за очень духовным российским сервисом. Уровень гостеприимства в РФ - это вообще отдельная тема для обсуждения. Где еще, как не на курортах РФ, отдыхающего могут нагло и с применением физической силы выгонять с общественного пляжа за то, что он позволил себе бесплатно лежать под зонтом.

Отдыхающие в аннексированном Крыму сталкиваются со множеством неприятных сюрпризов - это высокие цены и ужасные условия жизни в далеко недешевых квартирах и отелях, отсутствие мобильной связи, достойного сервиса и нормальной инфраструктуры. А еще на территории полуострова многие пляжи закрывают, свободный доступ к ним закрыт.

По мнению экспертов, отдых на полуострове утратил привлекательность. Отельеры констатировали существенное падение количества заявок на отдых в Крыму. Так называемая вице-губернатор Севастополя заявила, что уровень бронирования на начало мая в этом году упал с 90 до 25%. Многие люди не хотят ехать отдыхать в Крым из-за военных действий, происходящих совсем рядом.

Но в РФ продолжают завлекать россиян на отдых в аннексированный Крым и даже радостно рапортуют о том, что теперь из России на полуостров можно добраться через оккупированную материковую часть Украины. Так, шойгу заявил о возобновлении автомобильного сообщения с Крымом по материковой части.

И, в конце концов, россияне не поедут в этом году в отпуск в основном из-за банального отсутствия у них денег.

Ранее сообщалось, что ряд стран Европы в той или иной степени ввели ограничения на получение виз русскими гражданами. Попасть просто так в эти страны будет намного сложнее для граждан РФ.

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