Португалия продлила запрет на авиасообщение из Украиной: рейсы из Киева и Львова в Лиссабон отменены

Португалия запретила обслуживать рейсы из Украины и еще ряда стран до 15 июля.

Португалия продлила запрет на международное воздушное сообщение из стран, не входящих в ЕС или не являются странами Шенгенского пространства. Соответствующее решение утвердило правительство страны.

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Как сообщает Lowcostavia.com.ua, с учетом решения Совета ЕС от 30 июня 2020 года относительно постепенного снятия временных ограничений в отношении путешествий жителей некоторых третьих стран в страны-члены ЕС, Португалия разработала такие правила и мероприятия (приказ № 6756-С/2020 от 30 июня 2020 года):

В течение периода с 00:00 1 июля 2020 года до 23:59 15 июля 2020 года:

разрешено международное воздушное сообщение (все рейсы) с/в Португалии в/из стран – членов ЕС, стран Шенгенского пространства (Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и Швейцария) и Великобритании согласно условиям Соглашения между ЕС и Великобританией,

разрешено международное воздушное сообщение из стран с положительной эпидемиологической ситуацией (Алжир, Канада, Южная Корея, Марокко, Тунис, Китай) при условии соблюдения принципа взаимности,

запрещено международное воздушное сообщение (все рейсы) из/в Португалии в/из стран, не входящих в ЕС или не являются странами Шенгенского пространства.

В связи с этим, рейсы Wizz Air Львов-Лиссабон и Киев-Лиссабон отменены минимум до 15 июля. Билеты убрали с продажи.

Прямые рейсы из Украины в Португалию выполняет авиакомпания Wizz Air на направлении Киев-Лиссабон. Вчера, вместе с открытием базы во Львове, было запланировано открытие нового рейса Львов-Лиссабон, но он был отменен за несколько часов до отправления. Сегодня отменили рейс Киев-Лиссабон и убрали с продажи авиабилеты до 15 июля.

Исключения из правил для посещения Португалии: исключительно важные путешествия (viagens essenciais) с обязательным предъявлением отрицательного теста на COVID-19, пройденного за 72 часа до вылета, с возможным запретом со стороны SEF въезда на территорию Португалии резидентам:

из португалоязычных стран (из Бразилии – международные рейсы из/в Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро);

из США

Важными путешествиями (viagens essenciais) – то есть путешествиями, которые дают право на транзит или въезд в Португалии считаются:

путешествия граждан стран-членов ЕС; граждан стран Шенгенского пространства и членов их семей; граждан третьих стран, легально проживающих на территории стран-членов ЕС (имеют вида на жительство в стране-члене ЕС);

путешествия граждан третьих стран, которые путешествуют с целью реализации профессиональных, учебных целей, объединение семьи, в лечебных или гуманитарных целях при условии соблюдения принципа взаимности.

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