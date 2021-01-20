Львовские дигеры годами исследуют спрятанную под землей реку Полтва и мечтают превратить хотя бы часть ее русла в туристический магнит города.
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Как говорится в сюжете ТСН, туристический потенциал там огромный - тайные ходы, подземные жители, неизведанные богатства и даже огнестрельное оружие.
Энтузиасты не останавливаются и зимой. Тем более, что даже когда на улице -20, под землей круглый год та же самая температура +18.
О длиннющих туннелях под Львовом ходят легенды - некоторые даже верят, что здесь спрятаны неизведанные богатства. Что же прячет подземная река Полтва во Львове, смотрите в сюжете.
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