Пляжный бар на острове Миконос в Греции получил совокупный штраф, достигший рекордных 33 миллиона евро.
Как пишет греческое издание Ekathimerini, штраф делится на две части:
- сумма 22,5 миллиона евро касается штрафа за строительство несанкционированных сооружений;
- еще 11 миллионов евро набежало за все годы, пока постройки были на месте.
Несмотря на уплату штрафа, уже подписан приказ о сносе незаконных сооружений. Документ был выдан по результатам проверок, которые осуществило Министерство охраны окружающей среды.
Площадь под снос превышает 500 м. кв. теперь у владельца есть десять дней на обжалование этого решения.
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