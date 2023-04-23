Незаконно построенные на пляже сооружения теперь планируют снести.

Пляжный бар на острове Миконос в Греции получил совокупный штраф, достигший рекордных 33 миллиона евро.

Как пишет греческое издание Ekathimerini, штраф делится на две части:

сумма 22,5 миллиона евро касается штрафа за строительство несанкционированных сооружений;

еще 11 миллионов евро набежало за все годы, пока постройки были на месте.

Несмотря на уплату штрафа, уже подписан приказ о сносе незаконных сооружений. Документ был выдан по результатам проверок, которые осуществило Министерство охраны окружающей среды.

Видео дня

Площадь под снос превышает 500 м. кв. теперь у владельца есть десять дней на обжалование этого решения.

Туризм в мире - последние новости

Ранее UK Post Office обнародовал список самых доступных по цене направлений для отдыха летом 2023 года на основе восьми ценовых показателей.

В рамках исследования от издателя путеводителей было названо города мира с лучшим общественным транспортом: лидеры в Европе и Азии.

Кроме того, крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала самые популярные пляжи в мире в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: