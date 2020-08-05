В Киеве запретили купаться на пляжах (список)

В воде нашли кишечную палочку.

11 столичных пляжей вновь закрыты для купания из-за превышения в воде показателей кишечной палочки.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

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«Исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 3 августа, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений. В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки...", - говорится в сообщении.

На каких пляжах в Киеве запрещено купаться

Венеция

Радуга

Детский

Золотой

Молодежный

Предместная Слободка

Радуга

Тельбин

Центральный

Водоворот

Вербный

Отмечается, что до улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха - без купания.

Кроме того сообщается, что зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже «Галерный», запах на пляже «Галерный», водородный показатель - пляжи «Радуга», «Галерный» и «Вербный», а также выявлена биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляж «Радуга».

Как сообщал УНИАН, 9 июля в столичном управлении Госпродпотребслужбы заявили, что вода на большинстве пляжей Киева не соответствует санитарным требованиям - имеет завышенные показатели содержания кишечной палочки. Ограничения на купание были сняты через неделю.

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