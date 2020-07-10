На всех пляжах Киева появились желтые флажки: в ближайшие 3-4 дня купаться не рекомендуют

Пробы воды с пляжей показали превышенный индекс кишечной палочки.

На всех столичных пляжах купаться в ближайшие 3-4 дня не рекомендуют.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП "Плесо".

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"Главное управление Госпрдпотребслужбы в г. Киеве сообщило о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха на водных объектах столицы, где выявлены отклонения от требований. В частности, превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки", - говорится в сообщении.

Как отметили в коммунальном предприятии, ситуацию вызвали сильные дожди в последние дни.

"Во время таких осадков в водоемах всего мира наблюдаются подобные показатели воды. На возвращение показателей к нормативными нужно 3-4 дня. Тогда ограничение будет снято", - пояснили в "Плесо".

Директор по развитию зон рекреации КП «Плесо» Константин Пигуля отметил, что это не загрязнение. Таким можно считать лишь попадание в воду патогенных веществ (нефти, химикатов и т.д.).

В течение 3-х дней специалисты КП «Плесо» проведут дополнительные анализы воды. Уже заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей.

Для предупреждения о ситуации посетителей пляжей, на их территориях установлены желтые флажки.

В "Плесо" напомнили, что желтый флаг означает «не рекомендуем купаться», зеленый - «купание разрешено», красный - «купаться запрещено».

Как сообщал УНИАН, на более десяти киевских пляжах нашли кишечную палочку.

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