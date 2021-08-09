В Кирилловке после шторма на побережье выбросило гору сигаретных окурков. Медузы, блохи, водоросли и другие "шалости" природы едва ли сравнятся с последствиями того, как люди своими же руками засоряют море и пляже.
Видео с горой сигаретных окурков появилось на странице издания mv в Instagram.
Так, на выходных в Кирилловке был сильный ливень и шторм, после чего на берег выбросило множество мусора. Отдыхающие заметили, что на одном из пляжей природа "дала ответ" человеку и "вернула" обратно сигаретные окурки, которые люди постоянно зарывают в песок или бросают в море.
Отмечается, что гору окурков выбросило на один из центральных пляжей. Кто займется уборкой мусора и остановит ли это происшествие дальнейшее загрязнение побережья - остается загадкой.
Читайте также"Смертный приговор животному": в Британии суд разрешил казнить альпаку (видео)В комментариях пользователи пишут, что курильщики на пляжах постоянно выбрасывают окурки прямо на песок, а ветер уносит весь мусор в море. Многие отдыхающие открыто игнорируют правила и не обращают внимания на мусорные баки.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Житомире нечистоты слили в реку, из-за этого там массово гибнет рыба.
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