После шторма отдыхающие наглядно убедились в том, насколько мусор загрязняет море и пляж.

В Кирилловке после шторма на побережье выбросило гору сигаретных окурков. Медузы, блохи, водоросли и другие "шалости" природы едва ли сравнятся с последствиями того, как люди своими же руками засоряют море и пляже.

Видео с горой сигаретных окурков появилось на странице издания mv в Instagram.

Так, на выходных в Кирилловке был сильный ливень и шторм, после чего на берег выбросило множество мусора. Отдыхающие заметили, что на одном из пляжей природа "дала ответ" человеку и "вернула" обратно сигаретные окурки, которые люди постоянно зарывают в песок или бросают в море.

Отмечается, что гору окурков выбросило на один из центральных пляжей. Кто займется уборкой мусора и остановит ли это происшествие дальнейшее загрязнение побережья - остается загадкой.

Читайте также"Смертный приговор животному": в Британии суд разрешил казнить альпаку (видео)В комментариях пользователи пишут, что курильщики на пляжах постоянно выбрасывают окурки прямо на песок, а ветер уносит весь мусор в море. Многие отдыхающие открыто игнорируют правила и не обращают внимания на мусорные баки.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Житомире нечистоты слили в реку, из-за этого там массово гибнет рыба.

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Автор: Полина Кузенко