Окончательно решение о приостановлении действия упрощенного визового режима для россиян может быть принято представителями стран Европейского Союза 7 сентября.

По состоянию на 1 сентября 2022 года действующими шенгенскими визами владеют 963 189 граждан России, а не 12 миллионов, как заявлялось ранее.

Об этом сообщила официальный представитель Европейской комиссии по внутренним делам Анитта Хиппер, передает Politico.

В то же время высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции 5 сентября напомнил, что главы дипломатий стран Евросоюза на прошлой неделе договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам, пишет Ceske Noviny.

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При этом Боррель отметил, что государства-члены ЕС могут использовать национальные возможности для контроля трансграничного движения. По его словам, тот факт, что у кого-то есть виза, не означает, что он может автоматически въезжать в страну. Это в первую очередь касается стран, граничащих с Россией, через сухопытные границы которых россияне в основном попадают в Европу после 24 февраля 2022 года. Именно эти страны выступали за полный запрет выдачи виз россиянам.

"Я понимаю, что некоторые страны сталкиваются с наплывом туристов, не соответствующим военной обстановке. Это решаемо, но полностью изолировать российское население от Европы невозможно", – добавил Боррель.

Окончательно решение о приостановлении действия упрощенного визового режима для россиян может быть принято представителями стран Европейского Союза 7 сентября, написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Постпреды стран ЕС могут утвердить приостановление соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ 7 сентября", – отметил Ермак.

Вместе с тем, уже после оглашения 31 августа решения об отмене упрощенного визового режима ЕС для россиян, Эстония, Латвия, Литва и Польша заявили о планах на национальном уровне запретить выдачу виз россиянам и ограничить въезд гражданам РФ с визами ЕС. Для этого они намерены выработать единое решение.