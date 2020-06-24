В Евросоюзе согласовали список стран, жителям которых разрешат въезд с 1 июля – NYT

Есть ли в списке Украина – остается неизвестным.

Власти Евросоюза согласовали предварительный список стран, для жителей которых будет разрешен въезд с 1 июля.

Об этом сообщает издание The New York Times.

По их данным, в предварительный список не вошли Россия, Бразилия и США, в которых наибольшее число заболевших коронавирусом.

Среди стран, из которых разрешат въезд, есть Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония, Китай, Уругвай, Куба и Вьетнам.

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Ориентиром для составления списка являлось среднее число новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тысяч человек. Для посещения Евросоюза с 1 июля необходимо, чтобы количество заболевших было в пределе 20 человек на 100 тысяч.

«Президент Трамп, а также его российские и бразильские коллеги, Владимир Путин и Жаир Болсонару, по словам критиков, следовали схожим путем в борьбе с эпидемией, которая оставила все три страны в одинаково плохом положении: они с самого начала пренебрежительно относились к кризису, медленно реагировали на научные рекомендации и в результате столкнулись с резким ростом числа новых случаев, в то время как другим частям мира, особенно Европе и Азии, постепенно удалось поставить распространение инфекции под контроль», - пишет NYT.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 1 июля при определенных условиях начнут постепенно и скоординировано открывать для иностранцев внешние границы. Странам-членам ЕС рекомендовано продлить до 30 июня запрет на въезд иностранцев из третьих стран.

Еврокомиссия предлагает, чтобы страны из региона Западных Балкан были включены уже с 1 июля в список стран, с которыми постепенно будут открываться границы.

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