Отельеры Турции готовятся к сезону и отрицают отказ от "шведского стола"

В преддверии туристического сезона власти страны создала детальный свод правил для работы отелей и других туристических мест.

Система all inclusive и «шведский стол» останутся в турецких отелях.

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Об этом заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой сообщил, что турецкие отели из-за ограничений в условиях пандемии коронавируса COVID-19 откажутся от «шведского стола», передает kommersant.

«Речи об отмене all inclusive и "шведского стола" не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне? СМИ неправильно интерпретировали слова нашего министра», - сказал Чорабатыр. По его словам, будут ужесточены санитарные нормы, увеличена социальная дистанция, изменятся некоторые привычные способы оказания услуг.

Начало иностранного туризма власти Турции ожидают не раньше конца августа. Тогда при условии благоприятной эпидемиологической ситуации Турция разрешит авиасообщение с теми странами, где пандемия пойдет на спад и не будет фиксироваться новых случаев заражения.

Кроме того, как сообщил президент ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглик, если ситуация с распространением коронавируса будет взята под контроль в мае, то туристический сезон в стране откроется постепенно: на это понадобится от 45 до 60 дней, сообщает порталukr-ayna.com со ссылкой на АТОР. «Согласно этому сценарию, мы начнем принимать наших гостей в июне, июле или августе. Это был бы хороший сценарий для нас. По крайней мере, мы вернем туризм до конца года », - цитирует его издание.

Эксперт отметил, что сначала многие будут сомневаться в целесообразности путешествий - до полной нормализации ситуации. «Только тогда, когда кризис полностью закончится, у людей появится потребность и желание снова поехать на отдых», - говорит он.

Вместе с тем президент TÜRSAB воздержался от прогноза по количеству туристов в Турции, отметив, что «большое желание» турецкого турбизнеса сейчас - это гарантировать здоровый и безопасный отдых. По мнению Фируза Баглика, пандемия коронавируса не заставит турецкие отели отказаться от концепции «все включено», но определенные изменения этого популярного формата все же состоятся. Например, на смену открытым буфетам придут альтернативные методы обслуживания. «Турция является одной из самых успешных стран в мире по внедрению системы All Inclusive, эта концепция будет развиваться и дальше, но уже с учетом новых подходов», - считает он.

Говоря о ценах, Фируз Баглик отметил, что все зависит от «баланса спроса и предложения». По словам эксперта, если спрос на отдых в Турции после восстановления массового туризма будет расти, то и цены в отелях также пойдут вверх.

В преддверии туристического сезона власти страны создала детальный свод правил для работы отелей и других туристических мест. В частности, планируется регулярная дезинфекция транспортных средств, а весь персонал в сфере туризма должен пройти соответствующую медицинскую подготовку.

Отельеры готовятся начать работу с 15 мая. Количество шезлонгов на пляжах и у бассейнов будет ограниченной.

Аэропорты, гостиницы, рестораны и музеи будут переоборудованы в соответствии со всеми требованиями социального дистанцирования. В туристических городах развернуты специальные больницы, туда доставят аппараты ИВЛ.

Как сообщал УНИАН, Турция занимает седьмое место среди остальных стран по количеству заразившихся. В стране подтверждены 114 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2,9 тыс. человек.