Авиакомпания пролонгировала чартерные программы из Киева на Мальдивы и в Доминиканскую Республику.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) расширила ряд популярных чартерных программ в марте-мае 2021 года, сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеУкраина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны: на самоизоляцию придется идти по возвращению из 68 стран мира

В частности, МАУ вместе с туроператорами «Компас-Украина», «Travel Professional Group» и «Феерия Путешествий» продлила чартерную программу из Киева (KBP) в Ла-Роману (LRM) в Доминиканской Республике начиная с 6 февраля по 12 мая.

Также компания вместе с «Компас-Украина» пролонгирует программу из Киева (KBP) в Мале (MLE) на Мальдивах в период с 4 февраля по 30 марта.

Пресс-служба напомнила, что МАУ также продолжает чартерную программу по следующим популярным курортным направлениям: Киев (KBP) - Марса-Алам (RMF) - Киев (KBP) - каждую субботу с 30 января по 27 марта (ТО «Феерия Путешествий»); Киев (KBP) - Кайсери (ASR) - Киев (KBP) – 29 января и 2, 5, 9 марта, (ТО «Coral Travel»); Харьков (HRK) - Кайсери (ASR) - Харьков (HRK) - по вторникам с 26 января по 2 марта (ТО «Coral Travel»); Киев (KBP) -Ташкент (TAS) - Киев (KBP) - 14, 28 февраля, 15 и 30 марта (ТО «Real Avia Business» LLC»); Киев (KBP) - Маттала (HRI) - Киев (KBP) - с 28 января по 11 марта (Travel Professional Group и «Компас-Украина»).

Как МАУ работает в условиях пандемии коронавируса

Ранее в январе авиакомпания «Международные авиалинии Украины» обратилась в Министерство здравоохранения с предложением пересмотреть и утвердить новые правила въезда в Украину вакцинированных лиц при наличии физического или электронного сертификата о прививке от COVID-19.

Также компания заявила о готовности к перевозке вакцины от COVID-19, в частности компания подготовила самолеты для таких рейсов.

Согласно данным «Украэроруха», компания «Международные авиалинии Украины» стала одним из лидеров по количеству рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины в 2020 году.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец