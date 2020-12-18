Об этом министр иностранных дел Турции сказал после первых переговоров в новом формате взаимодействия с Украиной под названием "Квадрига".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявляет, что в 2020 году Турцию посетило около 1 млн украинских туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве по итогам первых двусторонних политико-безопасностных консультаций между Украиной и Турцией в новом формате "Квадрига".

"В этом году около миллиона украинских гостей мы приняли в Турции, и мы очень счастливы из-за этого", - сказал Чавушоглу.

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Украина и Турция: туризм

16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в этом году Турцию посетили 500 тыс. украинских туристов несмотря на пандемию коронавирусной болезни.

Сегодня, 18 декабря, в Киеве состоялись первые переговоры министров иностранных дел и обороны Украины и Турции в формате "Квадрига".

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Автор: Виталий Саенко