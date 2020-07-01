Цены на жилье, подводный массаж и душ Шарко: журналисты проинспектировали популярный курорт Трускавец (видео, фото)

"Сніданок з 1+1" в цикле сюжетов покажет, что приготовили для туристов украинские курорты этого лета.

На этой неделе в "Сніданку з 1+1" стартовал 3-й сезон спецпроекта "Проверка городов. Курорты". Журналист утреннего шоу Артем Ивченко проехал 5 областей и проинспектировал самые популярные для отдыха уголки Украины от Карпатских гор до побережья Черного моря – Трускавец, Яремче, Буковель, Затоку, Одессу, Коблево и Железный Порт.

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Уже в первых сюжетах спецпроекта журналист устроил проверку в самом известном курорте минеральных вод в Украине - Трускавце.

Чаще всего туристы едут в Трускавец на лечение, поэтому здесь можно найти много санаториев, где в комплексе с питанием и проживанием входят также и водные процедуры. Средняя цена за сутки в санатории - 1500 грн.

Для туристов также есть возможность жить в обычных гостиницах и оплачивать желаемые процедуры отдельно. Так, стандартный номер в гостинице может стоить 600 грн в сутки, а каждая отдельная процедура от 100 до 300 грн. Есть варианты более дорогого жилья в отеле премиум-класса, где за двухместный придется заплатить от 3500 грн.

Самыми популярными водными развлечениями среди туристов является подводный душ-массаж и душ Шарко. Среди обещанного эффекта - вода массирует тело, разгоняя кровь, расслабляя мышцы и разглаживая кожу. Особенно такие процедуры могут быть полезны офисным работникам, которые ведут малоподвижный образ жизни.

Кроме того, в Трускавце и в соседних селах можно найти бюветы минеральных вод, которые обладают целебными свойствами.

В следующем сюжете спецпроекта "Проверка городов" журналист "Сніданку з 1+1" отправится на инспекцию в туристический городок Яремче. Чего ждать от летнего отдыха на Западной Украине - смотрите в утреннем шоу "Сніданок з 1+1".

Как сообщал УНИАН.Туризм, в курортном городе Трускавец (Львовская область) с 1 июля 2020 года разрешили деятельность санаториев, баз отдыха и оздоровительных комплексов.

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