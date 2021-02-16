Из 2 млн туристов, посетивших Одессу, иностранцев было всего 13%.

В январе-декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года туристический поток в Одессу сократился более чем на 30% – до 2 млн человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время брифинга директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяны Марковой.

По ее словам, в прошлом году город посетили немногим более 2 млн туристов, из которых 13% – иностранцы, остальные – граждане Украины из других регионов.

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Она отметила, что туристический поток сократился из-за пандемии COVID-19, в том числе из-за того, что в силу карантинных ограничений объекты по размещению граждан в определенные периоды года не работали.

Также указанные ограничения, по словам Марковой, сказались на туристическом сборе, который в 2020 году составил 7,6 млн грн, в то время как в 2019 году – 11,6 млн грн.

В то же время в прошлом году в городе было проведено 25 фестивалей.

"Одесса – единственный город в Украине, который проводил фестивали", - акцентировала Маркова, добавив, что для туризма 2020 был сложным годом.

Чиновница также отметила, что в прошлом году Одесса была представлена на четырех туристических выставках – в Осло (Норвегия), Нью-Йорке (США), Вильнюсе (Литва) и Тель-Авиве (Израиль).

Напомним, в 2018 году по сравнению с 2017 годом туристический поток в Одессу увеличился на 28% – до 3,2 млн человек, а в 2019 году – на 3%, до 3,3 млн человек.

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Автор: Лариса Козовая