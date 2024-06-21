В 2023 году наибольшее количество нападений акул на людей произошло в США, а вот популярный среди туристов Египет не попал в первую тройку.

В последние годы в мире участились случаи нападений акул на туристов, решивших искупаться в море или окена. Причем опасные хищник все чаще заплывают на территории обустроенных пляжей.

Издание Daily Express, основываясь на данных International Shark Attack File, составило список из восьми стран по всему миру, где на туристов чаще всего нападают акулы. В статистике учитывались только неспровоцированные случаи нападения акул, т.е. именно тогда, когда не было никакой провокации со стороны человека, например, попытки прикоснуться к акуле или накормить ее.

В каких странах мира акулы чаще всего нападают на людей

1. США. В 2023 году наибольшее количество нападений акул произошло в США – 36 неспровоцированных нападений, два из которых закончились смертельным исходом. Флорида является наиболее пострадавшим штатом: на него приходится 44% от общего числа укусов в стране. В частности, ранее в этом месяце три пловца подверглись нападению акул во Флориде в результате двух отдельных инцидентов. Большинство нападений акул во Флориде совершают бычьи или черноперые акулы, преимущественно вблизи песчаных отмелей, где они любят кормиться. Туристав призывают быть предельно осторожными.

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2. Австралия. В этой стране, возможно, больше всего ассоциирующейся с акулами, в 2023 году произошло 15 неспровоцированных нападений акул, четыре из которых закончились смертельным исходом. Считается, что большая часть нападений акул в Австралии связана с бычьей акулой, тигровой акулой, океанической длиннокрылой акулой и большой белой акулой. Самым смертоносным годом в стране по нападениям акул стал 2020 год, когда погибли шесть человек. Туристам рекомендуют избегать купания и серфинга в сумерках или на рассвете, когда акулы видят людей, а люди их не видят. На нескольких пляжах Австралии приняты меры по борьбе с акулами.

3. Новая Каледония. В последние годы на этой французской территории в Тихом океане участились нападения акул. В 2023 году в стране произошло три неспровоцированных нападения акул, одно из которых оказалось фатальным. Новая Каледония даже запретила купание в столице в прошлом году после беспрецедентного количества нападений акул.

4. Бразилия. В 2023 году в стране было зафиксировано три неспровоцированных нападения акул, но, к счастью, ни одно из них не закончилось смертельным исходом. В водах страны обитают три самые опасные акулы – тигровая, бычья и большая белая.

5. Египет. Это одно из ведущих в мире мест для подводного плавания, а тигровые акулы – одна из разновидностей опасных хищников, обитающих в водах этой североафриканской страны. В 2023 году в Египте произошли два неспровоцированных нападения акул, одно из которых закончилось смертельным исходом.

6. Багамские острова. В 2023 году на Багамах произошло одно неспровоцированное нападение акул, и оно закончилось смертельным исходом. Хотя нападения акул на Багамах происходят крайне редко, в водах страны водятся бычьи акулы.

7. Мексика. В 2023 году там произошло одно неспровоцированное нападение акул, и оно закончилось смертельным исходом. Хотя нападения акул относительно редки в этом популярном туристическом направлении, следует иметь ввиде, что в водах страны водятся большие белые акулы.

8. Южная Африка. В 2023 году в стране произошло два неспровоцированных нападения акул, но, к счастью, ни одно из них не закончилось смертельным исходом. За большинство нападений в Южной Африке ответственны тигровые, бычьи и большие белые акулы.

При этом эксперты отмечают, что большинство акул на самом деле не представляют опасности для людей, и на данный момент существует мало свидетельств того, что они когда-либо активно охотились на людей.

По мнению ученых, акулы предпочитают есть рыбу, а не людей. Национальная океаническая служба США утверждает, что только около дюжины из 300 видов акул когда-либо нападали на человека.

Как сообщал УНИАН, ранее серфингист и фотограф Майк Кутс, который сам стал жертвой атаки хищника в подростковом возрасте и чудом выжил, поделился советами о том, как люди могут избежать нападения акулы.

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