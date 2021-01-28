Прибывающие в Грузию пассажиры должны будут представить результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) планирует возобновление рейсов из Киева в Тбилиси с 31 января 2021 года, сообщила пресс-служба компании.

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«Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» планирует возобновление рейсов в Тбилиси с 31 января 2021 года. Рестарт восстановит не только прямое авиасообщение между столицами Украины и Грузии, но и обеспечит международный трафик перевозчика дополнительными удобными стыковками в Киеве», - сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что, после официального снятия ограничений на авиаперелеты властями Грузии, сообщение с Тбилиси рейсами МАУ будет возможно два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям, с возвращением в Киев каждую субботу и понедельник.

«В перспективе, с 1 марта 2021 года, МАУ рассчитывает увеличить количество частот на данном направлении до 4 рейсов в неделю», - сказано в сообщении.

Когда Грузия откроется для туристов

Ранее в январе столо известно о планах Грузии возобновить регулярное авиасообщение с 1 февраля 2021 года.

Позже глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что с 1 февраля, после возобновления регулярного авиасообщения, прибывающие в Грузию пассажиры должны будут представить результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа.

Отметим, в мае 2020 года Грузия заявила о планах стать первой страной мира, которая откроет границы для туристов после первого карантина. Однако запланированное на 1 июля возобновление международного туризма в Грузии так и не состоялось из-за стремительного роста количества случаев инфицирования коронавирусом в стране. Более того, Грузия вообще не смогла открыться в 2020 году.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

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Автор: Павел Степанец