Грузия планирует открыться для туристов с 1 февраля / фото УНИАН

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) планирует возобновление рейсов из Киева в Тбилиси с 31 января 2021 года, сообщила пресс-служба компании.

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«Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» планирует возобновление рейсов в Тбилиси с 31 января 2021 года. Рестарт восстановит не только прямое авиасообщение между столицами Украины и Грузии, но и обеспечит международный трафик перевозчика дополнительными удобными стыковками в Киеве», - сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что, после официального снятия ограничений на авиаперелеты властями Грузии, сообщение с Тбилиси рейсами МАУ будет возможно два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям, с возвращением в Киев каждую субботу и понедельник.

«В перспективе, с 1 марта 2021 года, МАУ рассчитывает увеличить количество частот на данном направлении до 4 рейсов в неделю», - сказано в сообщении.

Когда Грузия откроется для туристов

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

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Автор: Павел Степанец