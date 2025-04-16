Путешествия в одиночку могут быть небезопасными, особенно для женщин.

У соло-путешествий, кроме плюсов, есть определенные минусы. Блогер Фиона из Нью-Йорка, которая постоянно делится в соцсетях видеороликами о своих приключениях по всему миру, рассказала об обратной стороне таких поездок, сообщает The Daily Mail.

Недавно девушка побывала в Милане. Ей нужно было покинуть отель в 4 утра, чтобы успеть на рейс.

Обеспокоенная тем, что ей придется в одиночку ехать на общественном транспорте в такую рань, Фиона спросила у администратора отеля, безопасно ли идти пешком до центрального вокзала Милана. В ответ мужчина покачал головой и предложил вызвать ей такси.

Видео дня

Позже она записала видеообращение в своем блоге, сказав, что благодарна этому человеку и вселенной, поскольку ее автобус отправился на десять минут раньше. То есть, если бы она пошла пешком, то могла бы на него опоздать.

Говоря о минусах соло-путешествий, Фиона рассказала, что не чувствовала себя в безопасности в Милане.

"Там было много мужчин, слоняющихся по закоулкам, и было просто странно проходить мимо них. Мне приходилось ускорять ходьбу", - призналась блогер.

Ее личный опыт нашел отклик у более чем 800 путешественниц, которые тоже путешествуют в одиночку. Они засыпали Фиону словами поддержки и поделились похожими историями.

Многие написали в комментариях, что этот популярный туристический город в Италии действительно является небезопасным, особенно по ночам.

"Для меня, как для итальянца, поездка на такси была, безусловно, лучшим решением. В последнее время в Милане стало так опасно. А для женщин это настоящий ад", - рассказал один из пользователей.

Советы для соло-путешествий

Как писал УНИАН, для первого соло-путешествия туристам стоит ознакомиться с определенными правилами. Эксперт издания Euronews Travel Йен Смит подготовил несколько полезных советов для тех, кто отправляется в свою первую такую поездку. Среди правил, которым стоит следовать, была бдительность.

В свою очередь, эксперты издания The Independent назвали туристам 10 золотых правил идеального соло-путешествия. Меры безопасности занимают в списке второе место.

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