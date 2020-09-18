Первый в стране кошерный ресторан откроется не где нибудь а в небоскребе Burj Khalifa.

Первый в Объединенных Арабских Эмиратах сертифицированный кошерный ресторан открылся в Дубае, в небоскребе Burj Khalifa.

Читайте такжеВ Дубае появилась новая романтическая достопримечательностьРесторан Armani / Kaf рассчитан на 40 гостей и расположен на первом этаже пятизвездочного отеля Armani Hotel Dubai. Заведение будет специализироваться на подаче кошерной кухни, передает russianemirates.com.

Кулинарным руководителем является шеф-повар отеля Armani Hotel Dubai, Фабьен Файоль. Его сезонно меняющееся меню предлагает гурманам глобальный взгляд на кошерную кухню, разработанную с учетом мультикультурного населения Дубая.

Меню включает спагетти-болоньезе со свежим базиликом и помидорами черри, обжаренный морской окунь с пюре из пастернака и говяжий бургиньон с корнеплодами, плов с грибами и тимьяном. Для гостей, желающих попробовать традиционные блюда Ближнего Востока, в меню также есть хумус с тахини, баба-гануш, салат фатуш с приправой сумах и крем-суп из чечевицы.

По пятницам ресторан Armani / Kaf будет закрыт для гостей, но будет предложено специальное меню на вынос в Шаббат. Кроме того, гостям отеля будет предлагаться кошерное меню при заказе блюд в номерах.

Кроме того, авиакомпания Emirates включит в бортовое меню кошерные блюда собственного производства. «С учетом последних событий мы ожидаем, что спрос на кошерную пищу в ОАЭ и регионе будет быстро расти», - говорится в заявлении главы кейтеринговой компании Emirates Flight Catering Саида Мохаммеда.

Департамент культуры и туризма Абу-Даби предписал столичным отелям и курортам разработать кошерное меню для своих ресторанов на фоне нормализации отношений с Израилем. Таким образом, отели и курорты столицы ОАЭ начали готовиться к приему гостей из еврейского государства. Кроме того, новые блюда смогут попробовать и сами жители Абу-Даби.

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Автор: УНИАН