Полеты будут совершаться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 28 марта возобновит рейсы Стамбул – Одесса – Стамбул.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе международного аэропорта «Одесса», Pegasus Airlines снова начинает полеты из Стамбула (Турция) в Одессу и в обратном направлении с 28 марта.

«Отправиться в путешествие можно будет дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям», - сказано в сообщении.

Вылет из Стамбула – в 16:20 и 17:55, из Одессы – в 18:45 и 20:20.

Отметим, Pegasus Airlines имеет более 70 международных и более 30 внутренних направлений.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии и Африки.

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Автор: Лариса Козовая