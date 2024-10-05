Надпись сделана рядом с окаменелыми следами динозавров в Доломитах.

Доисторическая скала на популярной вершине Доломитовых Альп была испорчена антитуристической надписью. Об этом сообщает Independent.

Граффити с надписью "Туристы, возвращайтесь домой" было обнаружено рядом с окаменелыми следами динозавров Евбронтес в горном хребте Тре-Чиме-Лаваредо - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии.

Паралимпийский лыжник Морено Пеше распространил в соцсети пост с подписью: "Любить горы и делиться страстью - это не это... Хорошая жизнь, а прежде всего красивые и здоровые горы... отличные от этих".

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Сообщение было обнаружено вдоль оживленной дороги между горами Ауронцо и Лаваредо. В 1992 году там были найдены окаменелые следы динозавров, возраст которых оценивается в 200-250 миллионов лет. Местные жители в своих комментариях выражают возмущение:

"Самая большая горечь заключается в том, что местные жители, прежде всего, поощряют приезд несовершенного туриста. Альпинисты рекламируют все, чтобы привлечь людей всех мастей к легким деньгам. Полное разочарование. Гора, преданная своими обитателями".

Издание добавляет, что это не первый случай, когда граффити на историческом месте вызвало скандал в Италии. В августе 37-летний британский турист получил немалый штраф за то, что вырезал инициалы своей семьи на стене в Помпеях.

Последние новости туризма

Как сообщал УНИАН, живописный город в Испании строит больше жилья для туристов, пока другие города страны их прогоняют. Приморский городок Мотриль в Гранаде хочет принимать больше гостей.

В то же время летний туристический сезон в Испании ознаменовался масштабными антитуристическими протестами со стороны местных жителей, которые возлагают вину на массовый туризм за ухудшение их благосостояния.

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